Piena operatività Gino Lisa, incontro con Traversi e l’ingegnere D’Auria

Foggia, 29 settembre 2020. Conferenza Stampa indetta dal Comitato Vola Gino Lisa per questo pomeriggio, alle ore 15.45, presso la sala Consiliare della Camera di Commercio di Foggia, in Via Protano 7.

Oltre all’Ufficio di Presidenza del Comitato Vola Gino Lisa saranno anche presenti, per gli ambiti di propria competenza:

– On.Roberto Traversi, sottosegretario di Stato per Il Ministero delle Infrastrutture e i

trasporti,

– On. Giorgio Lovecchio, parlamentare

– Ing. Donato D’Auria, Direttore Tecnico di Aeroporti di Puglia.

– Presidente della Provincia di Foggia

– Barone Rosa – Consigliere Regionale

Per impegni pregressi, non potranno essere presenti il Sindaco dott. Franco Landella e l’Ass. Avv. Raffaele Piemontese.

La conferenza stampa avrà ad oggetto:

– nuova organizzazione capillare sul territorio del Comitato Vola Gino Lisa;

– Stato avanzamento lavori e tempi previsti per la fine di tutti i lavori necessari per la piena

operatività dello scalo aeroportuale foggiano.