San Severo, Miglio ordina “Obbligo di mascherine anche all’aperto”

San Severo, 29 settembre 2020. Obbligo di mascherine anche all’aperto in aree a maggiore vocazione aggregativa come parchi pubblici, villa comunale, agli ingressi ed uscita degli edifici scolastici. Ma anche in aree mercatali, bar e attività commerciali. E’ l’Ordinanza emessa dal Sindaco della città di San Severo, Francesco Miglio, annunciata in una diretta facebook nel corso della serata del 28 settembre. Ove non sarà possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, rientrerà un obbligo che è rafforzativo di norme già attualmente in vigore.

Qui la nota integrale diramata sul noto social network: