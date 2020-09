San Severo verso la nuova giunta: il 12 ottobre Miglio scioglierà la riserva

San Severo, 29 settembre 2020. In un lettera firmata da dieci consiglieri di maggioranza del centrosinistra sanseverese tra PD ed ex Damoniani indirizzata al Sindaco Miglio viene sollecitato l’azzeramento della Giunta dopo “oltre un anno – si legge nei file diramati in anteprima dal noto giornale locale La Gazzetta di San Severo -, dalle ultime elezioni amministrative”.

La notizia è confermata dallo stesso sindaco nella diretta inaugurata su facebook come canale di dialogo con la cittadinanza. Il 12 ottobre, dunque, il Sindaco scioglierà la riserva sulle nomine, dopo aver invitato i gruppi di maggioranza ad avanzare proposte programmatiche e figure ritenute competenti ad amministrare nell’ambito delle singole deleghe.

“Guidati dall’unico obiettivo – evidenziano i consiglieri nella lettera – di rilanciare e garantire il corretto e più efficace andamento dell’azione di governo della città, le forze politiche rappresentate da ‘Liberi e Forti’ e ‘PD’ hanno inteso formare una federazione programmatica di unione di intenti (patto federativo). Si ritiene doveroso – continua la nota – massimo impegno per la soluzione delle problematiche reiteratamente lamentate dalla cittadinanza alle quali possiamo e dobbiamo dare fattivo riscontro con interventi quotidiani e programmatici, tra i quali massimamente il bilancio di previsione. All’uopo si esorta la dovuta attenzione affinché si proceda con estrema sollecitudine – seppure dopo le elezioni regionali ma comunque prima e non oltre la approvazione del bilancio previsionale, che costituisce lo strumento più efficace per la corretta e responsabile amministrazione della cosa pubblica – all’azzeramento/verifica dell’organo esecutivo ed alla sua ricostruzione secondo i criteri di attribuzione stabiliti all’esito delle consultazioni elettorali”. Conclude la nota.

Ines Macchiarola per StatoQuotidiano.it, 29 settembre 2020