Torna il calcio a Carpino grazie a Don Michele Abatantuono

“Lo Sport è fonte di Speranza” così Don Michele Abatantuono che scende direttamente “in campo” per tornare a far rotolare il calcio di categoria a Carpino (FG), una ridente cittadina di 4 mila anime sul promontorio del Gargano-Nord. “Diciamo che è un operazione improntata per il sociale e le nuove forme di evangelizzazione – tiene a precisare Don Michele -. Carpino ha bisogno di queste soluzioni per non disperdere il patrimonio umano e spirituale di ragazzi che non trovando posto nelle prime squadre della zona, smettono di giocare e di fare sport”. Dopo vari incontri e gli allenamenti iniziati il presidente Michele Simone e lo stesso Don Michele Abatantuono (Direttore della pastorale dello sport diocesana Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo), dirigenti e con il sostegno del sindaco Rocco Di Brina, il delegato Sport Gianni Di Mauro e tutta amministrazione è stata ufficializzato il passaggio dal Settore Giovanile Scolastico alla LND (Affiliazione e iscrizione).

Fonte: tuttocampo