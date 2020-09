“Ultimi” Presidio Gargano: “Si riparte con più impegno e più vigore”

29.09.2020 “Ultimi” Presidio Gargano, l’associazione per la legalità guidata dal sacerdote anticamorra Don Aniello Manganiello riparte a pieno ritmo dopo il periodo più critico dell’emergenza sanitaria. Nella giornata di lunedì 28 settembre 2020, si è tenuto un incontro tra Don Aniello, Pietro Paolo Mascione (vice presidente nazionale dell’Associazione) e i soci del presidio Gargano, presso la Chiesa San Leonardo di San Giovanni Rotondo, per fare il punto della situazione sulle varie criticità del territorio e su quali potrebbero essere le soluzioni più idonee atte a superarle.

Il prete anticamorra che dopo dieci anni di ‘esilio’ finalmente è ritornato a Scampia, prima di iniziare il dibattito, ha puntualizzato gli aspetti più importanti della parabola dei due figli, esortando i presenti a non essere zelanti nel parlare ma pigri nell’agire. Le sue parole semplici ed incisive hanno raggiunto il cuore di tutti i soci e sono state da sprone ad un maggiore impegno per la legalità e per la tutela del territorio.

A seguito del proficuo incontro, l’associazione riprende la sua mission con più impegno, con più vigore e con tante idee e tanti progetti in cantiere che saranno di sicuro uno spiraglio di speranza e di legalità per la rinascita e la crescita della nostra comunità.

Naturalmente l’associazione Ultimi, sui propri canali ufficiali, rimane sempre a disposizione di quanti avranno necessità di contattarli per una possibile risoluzione alle loro problematiche legate alla legalità, alla violenza, alla sicurezza e a tutte le criticità che minano la serenità della nostra comunità.

https://www.facebook.com/PresidioUltimiGargano/

Stefania Consiglia Troiano