Manfredonia, Antonio La Torre confermato Direttore Tecnico dell’Italia

Manfredonia (Foggia), 29/09/2021 – (oasport) Antonio La Torre, originario di Manfredonia (Foggia), è stato confermato nel ruolo di Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera. Il Professore conserva con pieno merito la guida degli azzurri, grazie alle cinque medaglie d’oro conquistate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e a un’altra serie di risultati di spessore ottenuti nell’ultimo quadriennio.

Il 64enne resterà in carica fino alle Olimpiadi di Parigi 2024, supportato dai vicedirettori tecnici Roberto Pericoli (attività assoluta e di sviluppo) e Antonio Andreozzi (attività giovanile, Under 23, Under 20 e Under 18). Al Direttore Tecnico è stato assegnato il compito di proporre al Consiglio, per approvazione, la composizione della nuova Struttura Tecnica Federale. Il medico federale sarà Andrea Billi.

Antonio La Torre ha commentato: “Per provare a ripetere un 2021 per certi versi irripetibile, sarà necessario impegnarsi quanto più possibile sul fronte della conoscenza a supporto di atleti e tecnici. È questa la nuova frontiera dell’atletica italiana. Ci attende un triennio denso di appuntamenti, a cominciare da un 2022 che vedrà lo svolgimento di due Mondiali (indoor ed outdoor) e un Europeo (all’aperto)”.

Stefano Mei, Presidente FIDAL, ha dichiarato: “È una conferma conquistata sul campo e che mette tutti d’accordo. Il lavoro svolto ha prodotto risultati positivi nel corso di tutta la stagione, esaltata da un’edizione memorabile dei Giochi Olimpici. L’indicazione politica che diamo oggi alla struttura tecnica è di proseguire nel lavoro svolto, rafforzando quanto più possibile il legame con il territorio. A questo proposito, ho richiesto la nascita di una nuova area destinata alla cura dello sviluppo tecnico-territoriale”. (oasport)