Puglia, blackout in sala operatoria: chirurghi usano luce smartphone

Bari, 29/09/2021 – (norbaonline) Il 25 agosto un blackout elettrico ha costretto un’equipe dell’ospedale San Paolo di Bari a eseguire un intervento chirurgico utilizzando la torcia di uno smartphone.

Stando a quanto riferito dal sindacato Usppi, il paziente, sottoposto a un intervento per ernia ombelicale, in anestesia generale, è stato

ventilato manualmente, dopo che il dispositivo per la ventilazione automatica si sarebbe bloccato a causa dell’interruzione di corrente elettrica. Secondo l’Usppi non si tratta di un fatto isolato.

Altri blackout si sarebbero verificati in passato. (norbaonline)