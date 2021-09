“Tanti auguri a Nicola Di Bari, il nostro cittadino più illustre”

Zapponeta (Foggia), 29/09/2021 – “Il Sindaco, formula i migliori auguri al suo concittadino più illustre NICOLA DI BARI, per il suo compleanno ed onomastico”.

Lo riporta il Comune di Zapponeta – FG.

Nicola Di Bari, pseudonimo di Michele Scommegna (Zapponeta, 29 settembre 1940), è un cantautore italiano. È il quarto cantante che ha vinto il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive, nel 1971 (con Il cuore è uno zingaro) e nel 1972 (con I giorni dell’arcobaleno), vincendo anche Canzonissima nel 1971. È inoltre uno dei cantanti italiani più noti all’estero, in particolare in America Latina.

Alcuni suoi brani sono diventati degli evergreen della musica italiana, al punto di essere stati reincisi in anni successivi da altri artisti: ad esempio Chitarra suona più piano, incisa da Mina nell’album Uiallalla, o La prima cosa bella, interpretata da Malika Ayane per la colonna sonora dell’omonimo film.

Nelle sue canzoni si ritrova spesso il tema dell’emigrazione e il sentimento di grande attaccamento alla terra natia e alla vita rurale, con richiami alla campagna e ai suoi colori.È padre dell’attrice teatrale Arianna Scommegna. (wikipedia)