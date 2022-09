63 anni e non sentirli. Tanti auguri al cantante Raf

FOGGIA, 29/09/2022 – 63 anni e non sentirli. Oggi, 29 settembre, è il compleanno di Raf, una delle personalità più importanti della musica italiana recente, capace di spaziare tra le atmosfere dance degli anni ottanta (con l’exploit dell’italo disco) a ballate d’amore romantiche e con pochi uguali.

La sua voce è sottile e particolare, la sua scrittura è capace di far innamorare. Ma da dove è partito tutto? Quali sono stati gli step principali della sua carriera? Per celebrare il suo sessantatreesimo giro intorno al sole rispolveriamo la biografia di Raf, artista che ancora oggi riesce a far ballare ed emozionare, andando sempre a passo con i tempi.

Tutto nasce a Margherita di Savoia

La musica forgia il giovanissimo Raffaele già da piccolo, all’interno del suo Paese Margherita di Savoia e in altre città della provincia di Foggia, complice un gruppo in particolare, i “The friends”, molto apprezzati negli anni settanta da quelle parti. Ma già a 17 anni l’artista darà un cambiamento importante alla sua vita, trasferendosi prima più a nord, precisamente a Firenze, per studiare all’Istituto d’arte e alla Facoltà di architettura, salvo poi spostarsi in una Londra in grandissimo fermento.

Proprio nella stimolante metropoli britannica il nostro fonda, insieme a quello che sarà poi il chitarrista dei Litfiba Ghigo Renzulli, una band di matrice punk-rock, chiamata Cafè Caracas, incidendo una divertente cover di “Tintarella di luna”, classico di Mina. Proprio durante la sua esperienza londinese, dove si mantiene lavorando come cameriere, Raf entrerà in contatto con il discografico Giancarlo Bigazzi, colui che darà effettivamente avvio alla sua carriera da cantante; da Londra dunque il pugliese torna a Firenze. E da quel momento nulla sarà più lo stesso. (lifeandpeople)