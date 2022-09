Salvo per miracolo imprenditore agricolo nel Foggiano

FOGGIA, 29/09/2022 – Sventata nel foggiano una spedizione punitiva in un’azienda agricola. Fortunatamente l’imprenditore non era presente e quando sono arrivati i carabinieri i due malviventi sono scappati con uno scooter: uno di loro è riuscito a dileguarsi mentre l’altro è stato arrestato.

Secondo gli investigatori i due avevano intenzione di colpire l’imprenditore. La pistola non solo aveva il colpo in canna ma aveva anche il cane alzato. Dalle indagini è emerso che l’imprenditore aveva già denunciato un tentativo di estorsione da parte di ignoti alcune settimane fa. Più di recente, invece, i malviventi lo avrebbero contattato telefonicamente per avvertirlo della visita di “due amici”. (norbaonline)