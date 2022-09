Diciottenne muore per un’infezione dopo vacanza in Puglia: aperta inchiesta

TRENTO, 29/09/2022 – Un diciottenne di Trento muore per un’infezione dopo una vacanza nel Salento e la procura apre un’inchiesta per capire se l’abbia contratta proprio in Puglia. Paolo Rizzolli, 18 anni originario di Lavis, è morto a Trento nella serata di venerdì.

Per lui non c’è stato nulla da fare. Dopo le prime indagini sanitarie è emerso che la causa dell’infezione da Escherichia coli potrebbe essere di origine alimentare, conseguente all’ingestione di cibi assunti durante il soggiorno nel Salento. In particolare, il 18enne avrebbe soggiornato in una struttura ricettiva nei pressi di Otranto, tra l’11 ed il 18 settembre, assieme ad un amico.

Quest’ultimo avrebbe avvertito mal di testa e dolori addominali. Sotto la lente un risotto ai frutti di mare e prodotti caseari mangiati durante il soggiorno. Ora i militari del Nucleo antisofisticazione e sanità di Trento dovranno verificare dove Rizzolli possa essere venuto a contatto con il batterio. (gazzettamezzogiorno)