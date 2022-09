Gino Lisa, domani riprendono i voli: ancora 8 posti liberi per Milano

FOGGIA, 29/09/2022 – L’attesa è finita. Alle 18:25 di domani, 30 settembre, lo start della ripresa dei voli dal Gino Lisa. La prima è prevista per Milano Malpensa. Attualmente ci sono 8 posti liberi sul volo di domani, ma si possono acquistare a 139 euro per solo andata.

La ripresa dei voli rappresenta una grande novità per la Capitanata che attendeva la ritrovata operatività da diversi anni dello scalo foggiano. Il volo di domani rappresenta il primo di una serie di collegamenti da Foggia per Torino (partenza prevista il 2 dicembre), Catania e Verona, per quest’ultime destinazioni non si conoscono ancora i giorni e gli orari. (ledicoladelsud)