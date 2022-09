Il ritorno del foggiano Antonino su RAI1: sarà a Tale e Quale Show

FOGGIA, 29/09/2022 – Dal trionfo di Amici dov’è iniziata la sua carriera nel 2004 alla prima serata di Rai 1 con Tale e Quale Show che partirà venerdì 30 settembre. Antonino Spadaccino, cantautore di Foggia, dentro questa sua chance di (ri) lancio nello spettacolo ci mette la sua «maturità artistica, perché certe cose – dice – arrivano nel momento giusto. In questi dieci anni io e Carlo Conti ci siamo corteggiati ed ora sono pronto per un grande show».

fONTE: LIBEROQUOTIDIANO

Antonino è uno degli undici in gara che si sfideranno a suon di trasformazioni nelle star delle note, delle quali interpreteranno dal vivo i pezzi più famosi. «Non posso spoilerare il mio primo personaggio, così come chi sarà il mio coach, che saranno resi noti venerdì in diretta, ma vi dico che sono emozionato perché darò volto e voce a uno dei miei miti della musica» dice il 39enne pugliese che, a parte Elena Ballerini che si è presentata alla vigilia del programma sulle «orme» di Maria Callas, è l’unico vero cantante in gara. Se «Tale e Quale» fosse un campionato di calcio, molti bookmakers punterebbero sul pedigree musicale puro di Antonino.

Dal 30 settembre al 18 novembre, per otto puntate, andrà il format di successo di Rai 1 che nelle sue finora undici edizioni ha toccato apici di ascolti, arrivando a quasi 6milioni nel 2014 e che nel classico «Torneo» di fine stagione 2021 è schizzato al 21.1% di share. (gazzettamezzogiorno)