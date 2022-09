Lutto per Anna Tatangelo: muore a 67 anni la mamma Palmira

FOGGIA, 29/09/2022 – (agenzia dire) Grave lutto per Anna Tatangelo. La cantante di Sora ha perso la mamma dopo una lunga malattia. È scomparsa oggi a 67 anni Palmira Vinci. Domani alle 15.30 i funerali.

ANNA: “MAMMA SEI LA PERSONA PIÙ FORTE CHE IO CONOSCA”

Legatissima alla madre, la Tatangelo ha più volte condiviso scatti insieme a Palmira. “Sei la persona più forte che io conosca– ha scritto nel giorno del suo compleanno lo scorso anno- mi ritengo una donna fortunata ad averti con me. Non sai quanto tu possa essere fondamentale nella mia vita. Mi insegni tutti i giorni ad essere una donna ed una mamma migliore, quello che sono lo devo a te. Mi hai insegnato ad essere forte, lo hai fatto in silenzio, anno dopo anno, senza mai chiedere…senza mai lamentarti, senza mai appoggiarti a nessuno, con le tue sole forze e con una sensibilità unica”.

ALLA NOTIZIA IL PADRE ERA AL MERCATO DOVE LAVORA

Questa mattina Palmira ha perso la sua battaglia e, secondo quanto riportano le testate locali, la notizia è stata comunque un fulmine a ciel sereno. Il padre della cantante, Dante, come ogni giorno, si trovava al mercato dove lavora e da dove è andato via di corsa alla tragica telefonata. (www.dire.it)