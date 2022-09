Manfredonia, Valente: “LSU: situazione esplosiva ampliamente prevista”

C’è chi, invece, per settimane si è prodigato in autocelebrazioni sull’ottima riuscita dell’operazione, non preoccupandosi di passare subito alla fase successiva, ovvero l’aumento del monte ore ai lavoratori socialmente utili stabilizzati. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un’enorme beffa per quasi un centinaio di lavoratori che si sono visti ‘premiati’ con la diminuzione delle ore lavorative e dello stipendio; per non parlare del danno a carico del Comune e dell’utenza, dal momento che sono proprio gli lsu, anzi gli ormai ex lsu, a portare avanti diversi servizi e a tenere in piedi gli uffici svuotati dai numerosissimi pensionamenti degli ultimi anni.