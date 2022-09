Michele Illiceto: Attualità di S. Francesco D’Assisi (Seconda Parte)

Manfredonia (Fg), 29 settembre 2022 – Quando scopri che il cuore soffre più del corpo, come è accaduto a Francesco, solo allora ti accorgi di avere un’anima, che dal profondo di te stesso bussa alla porta della tua ragione, e grida qualcosa che fino ad allora non sei mai riuscito ad ascoltare. Vuoi perché in essa non hai creduto, avendo creduto ad altro, vuoi perché ti sei sempre visto come fatto di solo corpo e di sola carne.

Ma se inizi ad ascoltarla, ecco che ti rendi conto che tu stesso cominci altrove. Ti accorgi che vieni da un Altro che ti porti dentro senza saperlo, e che sei fatto per un altro che ancora non conosci. Scopri, come Francesco, che in fondo sei figlio del’amore e che sei fatto per amare. Figlio di un Padre celeste che ti ama più di tuo padre e più di tua madre. Padre tuo e di tutti, dei quali tu sei fratello e sorella.

E’ allora che avverti che il mondo comincia a entrarti dentro, mentre tu lo guardi con occhi diversi. Ti senti parte di esso come esso di te. Lo senti respirare in te e tu con esso in un unico respiro che ti apre a una dimensione universale. E’ allora che la tua anima incontra l’anima del mondo e quella di tutti gli altri. L’anima: invisibile luogo dove ci siamo attraversati in un Inizio che è andato perduto e che comunque cerchiamo.

In Francesco, il dolore ha risvegliato la sua anima stordita, assopita, narcotizzata. Lo ha risvegliato alla vita che cominciava a chiedergli molto di più che fama e gloria, o di collezionare inutili successi e piaceri effimeri. E’ a questo punto che si guarda indietro e rilegge la sua vicenda esistenziale per capire dov’è che ha sbagliato.

Si guarda dentro e scopre di essere prigioniero di una idea sbagliata di se stesso. Di una visione capovolta delle cose e del mondo. Figlio di una logica predatoria e violenta, ha sempre puntato tutto sull’avere piuttosto che sull’essere. Sui beni da possedere piuttosto che sui volti da scoprire. Aveva fame di oggetti e non di relazioni o di affetti. Aveva sete di godimenti immediati e spiccioli piuttosto che di una gioia profonda e duratura. Era in cerca di emozioni con cui bruciare i suoi desideri piuttosto che coltivare sentimenti capaci di scaldare le fredde stanze della propria anima.

Era stato educato a vincere e non a perdere, ad avere tutto e a non dare niente. A consumare il presente e non a progettare il futuro. Era stato formato a usare la sola forza e non ad accettare e affrontare le proprie e altrui debolezze. Era stato avviato ad accumulare denaro e potere allo scopo di dominare, e non a condividere ricchezze per sollevare e ricostruire vite spezzate.

Vagando per le campagne di Assisi, ancora smarrito e disorientato, dopo aver toccato il fondo oscuro della propria anima, per caso un giorno trova riparo in una piccola chiesetta abbandonata. Un rudere. In quelle pietre cadute vede la propria vita diroccata. La propria esistenza sfilacciata. Anche Dio, là, a S. Damiano, gli sembra essere più dimenticato che creduto e cercato. Tradito dai suoi stessi seguaci, specie da coloro che ne parlano senza essere credibili. Come si fa a credere in Dio se coloro che ne parlano sono corrotti fino all’osso? E’ tutto finito o tutto può ricominciare? E se ciò dovesse essere possibile, da dove iniziare?

Francesco è a terra, schiacciato. Ma ecco, alza gli occhi e all’improvviso vede un pezzo di legno a forma di croce. Gli si para davanti, silenzioso e muto. Impotente. Anch’esso è diroccato, come lui. Sopra vi è disegnato il corpo di un uomo denudato, crocifisso, inerme.

Ha le braccia aperte e pare che vorrebbe abbracciarlo. Francesco lo guarda e si perde. Non ha gli occhi tristi e spenti come i suoi. Eppure, rappresenta un dolore immenso. Sconfinato. Il costato trafitto, le mani e i piedi forati, il capo chino, sconfitto ma non rassegnato. Come mai? Come può un uomo di dolore avere occhi che sanno d’amore? Come può un uomo lasciato solo a morire, avere la forza di perdonare? Quell’uomo non può essere solo un uomo. Ci deve essere qualcosa di più. Deve avere un chè di divino. Quell’uomo è forse il Figlio di Dio!!! Allora è vero: Dio c’è! Ed è sia dolore che amore! Dio è passione!

E così, l’ateo Francesco incontra Dio non sulla cattedra dei sapienti o con fini ragionamenti, ma nello sguardo innocente di un uomo trafitto, che in nome del suo Dio porta l’amore nel cuore del dolore. Incontra Dio ai piedi di una umanità offesa e calpestata per rialzarla e risignificarla.

Francesco incontra il crocifisso, colui che ha fatto di ogni uomo la sua passione. Da esso si lascia guardare e allo stesso tempo anche interrogare. Provocare. Quello sguardo lo penetra e lo trafigge. Lo ferisce. Lo smonta. Lo sconvolge. Lo spoglia. Gli entra dentro fino a scandagliargli l’anima e la pelle. Lo interpella e alla fine lo conquista. Lo contagia. Comincia a capire che in quello sguardo deve esserci un amore immenso, molto più grande di qualsiasi altro amore incontrato finora. Capisce che quell’amore che cercava altrove è proprio lì, inchiodato a quella croce.

Francesco si avvicina per guardare meglio. Da qualche parte lo ha già visto. Forse in chiesa, quando da bambino i genitori lo hanno portato per assistere a qualche funzione sacra. Solo che allora gli appariva come qualcosa di sacro e ineffabile, ora invece gli appare come qualcosa di umano. Molto umano. Se nelle chiese lo ha visto posto in alto, in una posizione di potere e di dominio, qui pare collocato in una condizione di chi invece sembra essere stato sconfitto, abbandonato, dimenticato. Lasciato solo. Comincia a scoprire che il Dio di quel Gesù è un Dio che si è spogliato, Si è abbassato.

Come nel carcere, a Perugia, anche qui Francesco incontra di nuovo il dolore. Solo che stavolta è diverso. Qui incontra un dolore più grande del suo. Lo mette a confronto e capisce che non può competere. E allora si arrende. Nel crocifisso, Francesco incontra se stesso. Quel se stesso che non aveva mai incontrato prima. Il Francesco che vuole amare. Il quale però non ha ancora imparato a soffrire. E scopre che non è di eroi che c’è bisogno, ma solo di persone capaci di vivere fino in fondo la bellezza e la fatica di essere uomini. Ed è proprio ciò che quel crocifisso gli sta indicando, facendogli accarezzare l’idea di voler essere come Lui.

Ecco qui il primo grande passo che compie Francesco: il crocifisso gli cambia la vita. Lo abbraccia e lo disarma. Lo smonta ma anche lo rimette in piedi. E lui si lascia spogliare. Di tutto. Specie delle sue paure e delle sue inutili difese. Non fuori, ma dentro. Spoliazione interiore che gli fa incontrare la nudità del suo cuore e l’abisso sconosciuto della propria anima. Francesco non scappa più. Ha finalmente trovato il punto fermo da cui rialzarsi e ricominciare.

Scopre che il proprio io non gli basta più. E’ troppo poco. Anzi, se assolutizzato, potrebbe essere un impedimento piuttosto che un aiuto. Quel crocifisso gli dice qualcosa di più. E allora si spoglia, e con esso di tutto ciò che quell’io lo ha costretto a cercare. Non è una privazione, ma una liberazione.

E’ una spoliazione interiore che lo prepara a tutte le spoliazioni esteriori. Scopre che dietro quella spoliazione si nasconde una profonda donazione. In quell’abbraccio, che sembra di un uomo sconfitto, ora vede il gesto di una nuova forza interiore. L’inizio di una nuova creazione e di una nuova rigenerazione. Vuole farsi egli stesso abbraccio. Vuole abbracciare tutto e tutti. Abbracciare ogni cosa senza possedere nulla e nessuno. Vuole amare senza avere né trattenere. E vuole amare perché finalmente si è sentito amato di un Amore che fino ad allora non aveva mai incontrato.

Ma è ancora presto. Ciò che ha veduto è troppo alto per lui. Ha ancora molti legami che sanno di legacci che lo trattengono. Francesco è ancora incatenato alle cose del mondo. Ha solo sfiorato la bellezza di una libertà radicale. Di un amore puro e incondizionato, reso possibile da un gesto incomprensibile.

Tuttavia, la sua crisi ora comincia a dipanarsi. A disegnare una via di uscita. A delineare un nuovo orizzonte che, se anche lontano, ora gli appare molto più vicino. Francesco comincia ad assaporare un senso di pace interiore che lo libera da tutte le precedenti incrostazioni. Non si vede più come un problema, perchè tutt’intorno, la vita, le cose, gli eventi – e lui stesso – assumono il sapore intimo e dolce di un immenso mistero.

Quel vuoto che si è venuto a creare dopo Perugia, ora è pronto ad ospitare un’ospite sconosciuto, che seppur esigente, resta comunque affascinante e seducente.

Francesco se ne va. Ma sente dentro di sé un invito pressante che gli dice: “Francesco va’, e ripara la mia casa!”. Va’ e ripara. Va’ e solleva ciò che è caduto. Va’ e unisci ciò che è diviso. Va’ e prenditi cura di ogni debolezza.

Costruttore di case e di anime, Francesco da cavaliere si trasforma in muratore. Ora è pronto a cambiare il mondo, non con le spade sguainate ma con le pietre nude e mute. Non con la violenza e l’odio, ma con il soffio tenue della pace e dell’amore.

(Fine seconda parte)