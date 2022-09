Nas in Puglia, multati 45 stabilimenti balneari, ristoranti e agriturismo

FOGGIA, 29/09/2022 – Multe per 65mila euro a carico di 45 strutture tra stabilimenti balneari, ristoranti, traghetti, agriturismo e strutture assistenziali. È il bilancio delle 105 ispezioni svolte dai carabinieri del Nas durante l’estate appena trascorsa nelle province di Bari e della Bat.

Il rappresentate legale di un lido è stato denunciato per aver detenuto alimenti in cattivo stato di conservazione, mentre per un ristorante sull’autostrada è scattata la sospensione dell’attività. Complessivamente sono stati sequestrati quasi 1500 chili di alimenti. (norbaonline)