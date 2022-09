Oggi si festeggia San Michele, il protettore del Gargano

, hanno identificato nell’Arcangelo una delle loro principali divinità: il dio Thor. Nei secoli sono tantissimi i pellegrini, tra cui diversi Papi e sovrani, che si sono recati in visita a Monte Sant’Angelo per rendere omaggio all’arcangelo Michele. L’insieme fa parte del sito seriale “The Longobards in Italy, Places of Power, 568 – 774 A.D.”, inscritto alla Lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco nel giugno 2011. FONTE: