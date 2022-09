Partito Democratico Manfredonia: “Una sconfitta dolorosa e importante”

MANFREDONIA (FOGGIA), 29/09/2022 – Il risultato elettorale uscito dalle urne é chiaro e inequivocabile: la coalizione di destra ha vinto le elezioni.

La generosità dei nostri candidati, il buon lavoro svolto nell’amministrazione dei territori, non sono serviti ad evitare la sconfitta del polo progressista. Una sconfitta dolorosa e importante, che dovrà essere compresa fino in fondo, questa volta. Ai nostri elettori e militanti, ai nostri candidati Raffaele Piemontese e Teresa Cicolella, vanno il nostro affetto e la riconoscenza per la generosità con cui si sono spesi e, ne siamo certi, continueranno a spendersi, per il progresso ed il benessere della Capitanata.

Al nostro concittadino Giandiego Gatta e agli altri eletti auguriamo buon lavoro, con l’auspicio che riescano a rappresentare al meglio le istanze del nostro difficile, bellissimo territorio”.

Lo riporta il Partito Democratico Manfredonia.