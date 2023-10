Accusato di traffico illecito di reperti archeologici. “Dopo anni la verità”: assolto 55enne di Mattinata

Foggia – Da non colpevole, ha vissuto “l’angosciosa esperienza” di un processo penale a suo carico” per il reato di ricettazione conclusosi in primo grado, dopo anni otto dai fatti, con una sentenza di assoluzione.

“Finalmente hanno decretato la mia innocenza”, dice raccontando il dramma e il suo riscatto il mattinatese Michele Armiento, classe 1968 (difeso dall’avvocato Matteo Ciociola del Foro di Foggia) accusato e tratto a giudizio innanzi al Tribunale Penale di Foggia per aver, secondo l’accusa, al fine di trarre profitto, acquistato o ricevuto reperti archeologici (art.648 c.p.).

“Sono soddisfatto per il risultato raggiunto”, dice il legale avv. Matteo Ciociola, “a fronte di una richiesta di condanna da parte della Pubblica Accusa durante la requisitoria al termine del dibattimento”.

“La sentenza di assoluzione con formula ‘perché il fatto non sussiste’ ha certamente restituito la dignità dei valori sul piano morale al sig. Armiento che da una vita normale e tranquilla si è trovato, suo malgrado, catapultato in un vero e proprio incubo”, sostiene il legale.

I fatti: nella primavera dell’anno 2015 in due distinte operazioni sul Gargano, più precisamente in agro di Mattinatella e in abitato di Mattinata, da parte della P.G. con il Commissariato di P.S. di Manfredonia e il Corpo Forestale dello Stato (nucleo investigativo) finalizzate alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti, ricorrendo gli estremi previsti dall’art. 41 del TULPS, si dava inizio alle perquisizioni delle abitazioni private del sig. Armiento, con esito positivo, in quanto venivano rinvenute nei ridetti luoghi numerosi reperti archeologici risalenti al V, IX e X secolo A.C. oltre a diverse baionette con relativo innesto ed una gladio (spada in dotazione degli antichi romani).

L’esito positivo della perquisizione, provocava la misura cautelare del sequestro dei reperti ed inoltre, l’Armiento veniva anche deferito all’A.G. competente per detenzione illegale di armi da guerra nonché destinatario di un decreto prefettizio di inibizione alla detenzione di altre armi che legalmente deteneva.

Tratto a giudizio, il difensore avv. Ciociola, optava per la scelta del rito abbreviato condizionato all’ascolto di uno noto specialista del settore dei beni archeologici, ambientali e architettonici nonché consulente di parte F. Colletta (architetto).

La prova sollecitata all’Organo Giudicante, con la relativa richiesta di giudizio abbreviato era, secondo il legale, da considerarsi assolutamente integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto nelle fasi delle indagini, presentando il connotato della necessarietà e quindi indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico e valutativo per la deliberazione del merito da parte del Giudice.

La sentenza penale di assoluzione ha decretato l’estraneità del mio assistito al fatto- reato disponendo il dissequestro di quanto in sequestro e la restituzione in favore dell’avente diritto.

Allo stato, commenta l’avvocato Ciociola, si è in attesa di verificare compiutamente le interessanti motivazione del provvedimento assolutorio adottato dal Tribunale Penale; perché, prosegue il legale, nella prassi di casi similari accade spesso che nonostante la sussistenza della fattispecie del fatto-reato, l’imputato venga assolto dall’accusa di ricettazione, supponiamo per mancanza della sua consapevolezza circa la provenienza delittuosa dei beni, con la conseguenza che possa venire disposta la restituzione in suo favore dei beni sequestrati.

In tali casi – cui invero si sono registrati nella realtà forense dei Tribunali – l’ordinamento non è del tutto sfornito di ulteriori elementi di tutela di detti beni.

“Immagino e mi auspico”, conclude l’avvocato Ciociola, “che gli organi preposti, e più precisamente la Soprintendenza dei beni archeologici e ambientali, adottino in presenza di una compiuta ed esatta repertazione e/o catalogazione certa , un provvedimento amministrativo di tutela dei reperti in questione, quantunque restituiti alla persona a cui erano stati sequestrati e che mirano alla loro conservazione e circolazione degli stessi, garantendo, inoltre, una serena fruizione nell’ambito di musei archeologici restituendo così, seppur momentaneamente, manufatti di epoche antiche sottratti alla nostra identità”, conclude l’avvocato.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it