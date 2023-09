Ad Apricena è già proiezione comunali. “Saremo in prima linea per dare continuità al lavoro svolto”

(nota stampa). “Siamo molto felici che nella nostra città si stia iniziando a pensare alle elezioni comunali della PRIMAVERA 2024. La democrazia SI DEVE NUTRIRE DEL DIALOGO E DEL CONFRONTO PACIFICO TRA LE FORZE POLITICHE E I CITTADINI.

La Lista civica UNITI PER CAMBIARE, maggioranza di governo che sostiene l’Amministrazione Comunale di Apricena sin dal 2012, comunica a tal proposito quanto segue:

1. Siamo super impegnati nel continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati e portare a termine tutte le attività, le opere pubbliche in corso e in programmazione, per completare il programma di governo illustrato nel 2019, grazie al quale siamo stati eletti con il risultato storico del 72% dei consensi;

2. Come è stato illustrato e dichiarato dal nostro Sindaco in occasione della 12^ festa della Lista Civica lo scorso 16 Settembre 2023, siamo convinti di DOVER OFFRIRE LA POSSIBILITÀ DI CONTINUARE IL LAVORO SVOLTO IN QUESTI ANNI, riconosciuto trasversalmente dentro e fuori la nostra città. Questa Amministrazione è diventata modello politico/istituzionale centrale e di riferimento dell’intera Provincia di Foggia;

3. Rispetto alla individuazione del futuro candidato Sindaco, che sarà comunicato entro fine anno, va specificato a CHIARE LETTERE, che questa coalizione ha maturato nei 12 anni di mandato, riconosciute capacità politico/amministrative tali da avere l’imbarazzo della scelta al proprio interno per la individuazione del candidato, da scegliere fra una vasta gamma di opzioni tutte ugualmente valide.

In 12 anni abbiamo eletto per tre volte consecutive il Sindaco Antonio Potenza, Anna Maria Torelli Vice Presidente alla Provincia e Paolo Dell’Erba Consigliere Regionale della Puglia e siamo convinti che altri ancora saranno eletti nei prossimi anni.

Non abbiamo, ne’ avremo bisogno di cercare “fuori” per trovare una testa di legno da proporre alla città. SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA, recita un vecchio detto!!

Quindi desideriamo rasserenare tutta la cittadinanza, che saremo in prima linea per dare CONTINUITÀ AL LAVORO SVOLTO, CON IL CANDIDATO SINDACO, che sarà un uomo o una donna DELLA NOSTRA RODATA SQUADRA/FAMIGLIA e che continuerà a portare avanti per i prossimi cinque anni il lavoro svolto fino ad oggi, migliorarlo e dare sempre più benessere alla nostra comunità.

Tanto si doveva a scanso di equivoci, di voci false e tendenziose, oltre che sgombrare il campo da ogni provocazione che questa coalizione coesa e granitica non raccoglierà mai.

Non abbiamo la minima intenzione di rovinare quanto di buono fatto fino ad oggi, abbiamo solo a cuore le sorti della nostra comunità e continueremo a lavorare in tal senso”.

Lo riporta in una nota la “LISTA CIVICA APRICENA – UNITI PER CAMBIARE”.