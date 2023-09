Foggia – Inchiesta “Quota“: la procura di Foggia ha “notificato l’avviso di conclusione delle indagini a 39 persone, accusate – a vario titolo e con profili di responsabilità diversi – di corruzione, falso ideologico, traffico di influenze illecite e sostituzione di persona”.

“Una ventina le famiglie che avrebbero pagato dazio per garantire ai figli di superare concorsi in aeronautica, nella guardia di finanza e in polizia“.

Si fa riferimento al “presunto giro di tangenti – denaro contante per complessivi 500mila euro o beni di lusso, come Rolex e altri orologi di pregio – per ottenere un posto in Aeronautica o il superamento di concorsi nelle forze dell’ordine“.

Lo riporta Foggiatoday.it.

“Nel dettaglio, rischiano il rinvio a giudizio quattro militari (ufficiali e sottufficiali in servizio al 32esimo Stormo di Amendola) e 35 civili, tra genitori e figli, individuati quali presunti ‘corruttori’. I capi d’accusa, 25 in tutto, sono condensati in 8 pagine e ‘fotografano’ gli scambi di beni e mazzette contestati”.

“Gli indagati hanno 20 giorni di tempo per poter, eventualmente, produrre memorie o documenti difensivi o chiedere di essere sottoposti a interrogatorio. Successivamente, l’autorità giudiziaria deciderà se archiviare il caso (o singole posizioni) o richiedere il rinvio a giudizio. Il Ministero della Difesa è stato individuato come parte offesa nell’eventuale procedimento penale”.

Lo scorso 15/06/2023 i militari del Ros dei Carabinieri – nelle province di Foggia, Napoli, Roma, Taranto e Benevento – nell’ambito dell’operazione ribattezzata ‘Quota’, avevano eseguito sei misure cautelari personali emesse dal GIP c\o il Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, nei confronti di sottufficiali