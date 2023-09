Foggia, 29 settembre 2023. “Sono a Foggia per sostenere un candidato serio e perbene come Raffaele Di Mauro. L’aria è buona e sono convinto che Foggia potrà contare su un sindaco competente come lui a cui, come governo, non faremo mai mancare il nostro sostegno per realizzare gli interventi necessari a far crescere la città”.

Così il Ministro all’Ambiente e alla Transizione Energetica, l’on Gilberto Pichetto Fratin, oggi a Foggia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra unito Raffaele Di Mauro.

Il Ministro, assieme a Di Mauro e al commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria, gli imprenditori e gli esperti del settore ambientale ed energetico.