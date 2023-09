Foggia, 29 settembre 2023. “Cari aspiranti sindaci di Foggia, quella che vi candidate a governare è una città ferita, che da troppi anni vive piegata su sé stessa, attanagliata da una criminalità che si è presa troppo spazio, con i risultati che tutti conosciamo e viviamo ogni giorno”.

Lo scrive il team di TEDxFoggia, un gruppo di professionisti sparsi in tutto lo stivale che ha organizzato vari eventi in città e che mantiene, come sua impronta, uno spirito internazionale.

“Abbiamo visto le piccole imprese lottare per rimanere a galla e noi giovani abbiamo cercato di adattarci a una realtà sempre più complessa, mentre continuiamo a cercare la nostra strada. Abbiamo vissuto giorni bui e non ci siamo mai scoraggiati. Ora, finalmente, abbiamo la possibilità di cambiare le cose”.

“Foggia ha assolutamente bisogno di un’amministrazione che creda che oltre alle azioni repressive, la delinquenza e il degrado si combattono attraverso la diffusione della cultura, l’innovazione tecnologica, la promozione delle arti, la valorizzazione del patrimonio storico e ambientale, l’istruzione e l’istituzione di spazi culturali accessibili a chiunque.

Noi siamo pronti a metterci tutte le nostre competenze, a stringere nuove partnership con vari attori del territorio, a coinvolgere realtà scolastiche e universitarie, come facciamo da sempre, ad esempio con ESN (Erasmus Student Network).

In questi anni, inoltre, siamo volati a New York per prendere la licenza di II grado da TED e portare Foggia a un livello più alto; abbiamo organizzato un Gathering nazionale, ospitando i team dei TEDx d’Italia nel fantastico Castello di Bovino; abbiamo partecipato al workshop regionale dei TEDx pugliesi, a Valenzano”.

Nei prossimi anni vogliono dar vita a eventi che siano “il fiore all’occhiello” della comunità e promuovere un’offerta culturale “multidisciplinare” per un pubblico eterogeneo.

“Vi scriviamo per invitarvi ad abbracciare la nostra visione. Vogliamo sappiate che noi ci siamo, che siamo pronti a collaborare per una Foggia che vuole crescere e si dà da fare.

Sappiamo che è possibile trasformare la nostra città in un centro di eccellenza tecnologica e culturale: una smart city, dove, solo per incominciare, la pubblica amministrazione digitalizzata non sarebbe utopia, ma la normalità per vivere da cittadini del nostro tempo. Sogniamo in grande? Forse sì, ci piace così, ma vogliamo essere orgogliosi del nostro capoluogo e metterci tutto l’impegno necessario.

Auguriamo a ognuno di voi buon lavoro e, oltre ogni colore politico, speriamo sinceramente di poter lavorare insieme alla nuova amministrazione per costruire una Foggia di cui si sentirà parlare in positivo. Per il momento siamo disponibili a incontrare quanti di voi lo vorranno e a immaginare insieme grandi cose per il prossimo, attesissimo, TEDxFoggia”.