Foggia, accampamento abusivo di camper: sequestrato uno dei veicoli

FOGGIA – Continuano i controlli antidegrado da parte della Polizia Locale di Foggia. Questa mattina, agenti del Nucleo Viabilisti sono intervenuti in parco Volontari della Pace per un segnalato accampamento abusivo di camper. Uno dei veicoli è stato sottoposto a sequestro amministrativo perché privo di copertura assicurativa. Il camper è stato trasportato presso la depositaria giudiziale per ulteriori accertamenti.