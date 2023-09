Foggia, USB annuncia un presidio e lo sciopero della fame

FOGGIA – “Come è noto a quanti in indirizzo, da oltre un anno (giugno 2022) la giunta regionale pugliese ha bloccato ogni tipo di assunzione nelle società in house (Sanitaservice) nonostante sapesse che tutte erano in sofferenza di organico e le stesse società non erano in grado di offrire, in maniera ottimale, i servizi loro affidati. A distanza di tutto questo tempo, nonostante alcune rassicurazioni che ci sono state date, in primis che almeno il turn over sarebbe stato coperto perché ad invarianza di spesa.

Nulla si è mosso e stanno peggiorando sia le condizioni dei servizi che il lavoro dei dipendenti oberati, allo stremo, di turni di servizio che li vede girare come trottole nei vari reparti ospedalieri per dare, almeno, un minimo di accessibilità all’utenza. Senza contare tutti gli altri servizi, a cominciare dal CUP (prima porta d’accesso ai servizi sanitari) che, spesso, vede sportelli di ricevimento chiusi per carenza di personale. Ci siamo chiesti, spesso, quale sia il reale motivo per cui sono state bloccate le assunzioni (comprese quelle derivanti dal turn over) e l’unica risposta che riusciamo a darci è che questa giunta regionale ha deciso di tornare indietro nella storia e riprendere là dove la lotta dei Lavoratori aveva portato all’internalizzazione dei servizi di supporto: la ri – esternalizzazione dei servizi.



Un grande sociologo e intellettuale diceva che per poter esternalizzare o privatizzare un servizio basta creare le condizioni di inefficienza della gestione del servizio e il più è fatto ed è quanto sta accadendo nelle Sanitaservice con un assessore alla sanità, tra l’altro, che da sempre è stato contrario alle società in house con la sua battaglia, epica, contro la giunta Vendola durante un Consiglio regionale a febbraio 2010 in cui si mise di traverso, fallendo, contro una legge regionale che regolamentava le stesse società.

A tutto questo uniamo la presa in giro della premialità COVID che era stata promessa (e finanziata) ai Lavoratori del 118 e delle società in house; promessa che, puntualmente, è stata disattesa. Per tutto quanto sopra e per riuscire ad avere delle risposte definitive rispetto allo stesso futuro delle società in house, a partire dal giorno 2 ottobre 2023 dalle ore 08 e sino a quando non si avranno le risposte che da mesi attendiamo, si effettuerà un presidio permanente dei Lavoratori Sanitaservice e dei Lavoratori che per il blocco delle assunzioni hanno perso l’occasione per migliorare le loro condizioni di vita.

Durante tutto tale periodo il responsabile della USB L.P. sarà in sciopero della fame ad oltranza con presenza in prossimità della Direzione Generale della ASLFG. Giù le mani dalle Sanitaservice, assunzioni e premio COVID subito. Tanto si doveva, si coglie l’occasione per salutare”. Lo riporta l’esecutivo USB Foggia Mangia Santo.