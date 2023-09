Il Manfredonia mette a segno sei gol contro il Monte Sant’Angelo

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Sono sei le reti messe a segno dai biancocelesti sul sintetico di Monte Sant’Angelo, nell’allenamento congiunto con l’ A.S.D Accademia Calcio Monte , militante nel campionato di 2^ Categoria. Test che ha fornito buone indicazioni al tecnico sipontino, il quale ha fatto ruotare gli elementi a sua disposizione mettendogli minuti nelle gambe in vista del match di domenica pomeriggio. Per la cronaca, le reti biancocelesti portano la firma di Forte, Achik, Giacobbe, Hernaiz, Cannata e Valentini. Ringraziamo la società bianconera per la solita preziosa disponibilità.