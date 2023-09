Foggia – Incidente stradale sulla Strada Statale 89 Foggia direzione Manfredonia, verso le ore 20.30.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, un mezzo pesante sarebbe uscito fuori strada per cause da chiarire. In particolare, una motrice avrebbe urtato contro un guardrail per poi ribaltarsi sulla corsia di marcia.

Sul posto i Carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento territoriale.

Rallentamenti per la viabilità. Seguono aggiornamenti.