Libero Palumbo: “Dal Sindaco Rotice tante inesattezze e falsità”

Il Sindaco parla di scuola politica e di coerenza, queste sicuramente a lui sconosciute; comprendo la fortuna che io invece ho avuto nell’essere stato il primo degli eletti di Città Protagonista e nell’appartenere ad una scuola politica con regole precise: lealtà, professionalità, dedizione al proprio lavoro e al bene comune.

Queste regole, caro Sindaco non le sue chiacchiere in Consiglio Comunale, ho seguito nel mio impegno amministrativo: per raggiungere la stabilizzazione dell’intera platea degli LSU, per ottenere in tempo utile l’approvazione del fabbisogno del personale da parte della COSFEL (sigla per lei ancora incomprensibile, per questo la invito a contattare a Roma il suo responsabile Dott. Bonanno che ho incontrato personalmente), per mettere ordine nei sevizi cimiteriali (altro che “forno crematorio”, bandi bloccati e strani appalti, per questi intrighi chieda ai suoi amici e collaboratori).

Non è stato facile far comprendere a tanti, a partire dal Sindaco-Padrone, che i nostri LSU erano dipendenti comunali come tutti gli altri, con gli stessi doveri ma ugualmente con gli stessi diritti; ed in questa battaglia ho trovato, come deve essere tra alleati leali, un sostegno sincero da parte di Forza Italia e il suo gruppo consiliare, la condivisione del vice-sindaco Giuseppe Basta e la determinazione dell’On.le Gatta, altro che LEGA (mai visti o presenti nei luoghi istituzionali dove serviva dare una mano alla città).

Le chiacchiere sulle mie inadempienze e totale autonomia (queste da bar caro Sindaco: Bar Rotice) lasciano il tempo che trovano e, da uomo libero quale sono, mi rendo disponibile anche ad un confronto pubblico su ogni questione voglia affrontare; anche perché ad oggi Gianni Rotice al sottoscritto non ha mai avuto il coraggio di rivolgere direttamente, guardandomi in faccia, alcuna accusa (vorrei vedere)”. Lo dice in una nota il già assessore comunale Libero Palumbo.