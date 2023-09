Nicola Gatta a Rotice: “Ce l’hai con me per la ghiotta partita del PNRR”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Non sarei mai voluto entrare in questioni che riguardano il Comune di Manfredonia in questo momento così delicato, ma il Sindaco Rotice, pur di giustificare la sua incapacità amministrativa, passa notti insonni e non perde occasione, ancora una volta ieri in Consiglio Comunale, per attaccare il sottoscritto. Gianni Rotice dovrebbe convincersi che ormai il suo alibi del “centrodestra identitario” non regge più, perché ormai lo sanno tutti che le motivazioni reali dei suoi dissensi nei miei confronti nulla hanno a che fare con la politica e gli ideali, ma piuttosto con la ghiotta partita del PNRR.