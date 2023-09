Piazze di spaccio di marijuana e cocaina nella Bat, sei arresti

TRANI – Sei persone sono state arrestate questa mattina a Trani, nell’ambito di una attività investigativa contro la detenzione e lo spaccio di droga. Le indagini, condotte dagli agenti della polizia di Stato e coordinate dalla locale Procura, hanno consentito di accertare l’esistenza di piazze di spaccio in cui venivano smerciate per lo più cocaina e marijuana. L’inchiesta, aperta per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, conta 18 indagati. I dettagli dell’operazione, nel corso della quale sono state effettuate diverse perquisizioni , saranno resi noti in mattinata. Lo riporta l’agenzia Ansa.