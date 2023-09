Sposarsi a Bari: atelier sposa, location e tendenze

Organizzare un matrimonio richiede tanto tempo e anche un pizzico di fantasia, soprattutto se non ci si vuole affidare a un format classico, ma si desidera vivere un vero sogno a occhi aperti.

Dalla scelta dell’atelier di abiti da sposa a Bari fino all’individuazione della location giusta, le decisioni da prendere sono davvero tante. Tenere un occhio puntato sui trend del momento può fornire qualche spunto in più per trovare idee davvero originali.

A quale atelier sposa Bari rivolgersi

A Bari certo non mancano gli atelier, ma è molto importante assicurarsi di rivolgersi a quello giusto, ossia uno che sia in grado di soddisfare, attraverso i modelli proposti, i vostri gusti e le vostre aspettative. Prima di fissare il primo appuntamento, consultate quindi i cataloghi, oggi disponibili anche online. In questo modo potrete valutare le caratteristiche e gli stili degli abiti proposti.

Verificate se quelli proposti sono abiti sartoriali, dunque realizzabili su misura e personalizzabili in ogni dettaglio, o preconfezionati, e scegliete la soluzione che meglio risponde alle vostre aspettative.

Altri elementi da valutare riguardano la possibilità di avere a disposizione uno staff competente, in grado non solo di sistemare un abito prêt-à-porter o realizzarne uno sartoriale, ma anche di offrire consigli utili, e i costi. Assicuratevi che i prezzi dei vestiti proposti non sforino il vostro budget.

La scelta della location

Una volta individuato l’atelier sposa Bari che fa al caso vostro e fissato il vostro primo appuntamento, potete iniziare a dedicarvi alla scelta della location.

Dal mare alle campagne, chi sceglie di organizzare il proprio matrimonio Puglia ha tantissime possibilità da questo punto di vista. La scelta non dovrà naturalmente essere casuale, dettata esclusivamente dal piacere del momento, ma dovrà essere in linea con lo stile del matrimonio.

Se ad esempio si desidera organizzare una cerimonia in stile country chic, la scelta numero uno non potrà che essere una tradizionale masseria della Puglia, mentre la coppia di sposi che vuole puntare tutto sul romanticismo potrà optare per una bellissima spiaggia di sabbia bianca.

Nel momento in cui si sceglie la location è importante tenere conto anche di alcuni aspetti pratici, ossia:

i costi da sostenere per l’affitto dello spazio e per l’allestimento;

lo spazio disponibile, il quale dovrà essere sufficientemente ampio da accogliere tutti gli invitati;

la presenza di parcheggi.

Matrimonio in Puglia: le tendenze

Organizzare un matrimonio in una masseria Puglia è un vero e proprio trend del momento. Questi edifici rurali dal fascino ineguagliabile e dalla storia antica, un tempo destinati a ospitare proprietari terrieri e contadini, ospitano oggi lussuosi resort dotati di tutti i comfort. In occasione del matrimonio possono essere allestiti con lunghe tavolate, piante in vaso e meravigliose luci decorative. Per adattarsi al meglio al contesto, la sposa può indossare un abito in seta mikado dalle linee scultoree.

Altra tendenza sempre più amata è quella che vede, quale luogo di svolgimento della cerimonia e del ricevimento, la spiaggia, allestita con semplici colonnine, archi e pergolati bianchi, arricchiti con piante rampicanti e tessuti bianchi o dai colori pastello. La sposa può scegliere un abito romantico in pizzo, ricamato con fiori in rilievo e caratterizzato da linee morbide e femminili