Tanti auguri al cantante di Zapponeta Nicola Di Bari: compie 83 anni

ZAPPONETA (FOGGIA) – Oggi Nicola Di Bari compie 83 anni. È una storia davvero particolare quella di Michele Scommegna (questo il suo vero nome), nato a Zapponeta, piccolo Comune in provincia di Foggia, il 29 settembre 1940. Ultimo di dieci figli, Michele emigra a Milano giovanissimo, si adatta a lavori umili per sbarcare il lunario e nel frattempo inizia a cantare. Sceglie il nome d’arte di Nicola Di Bari in onore al santo a cui è devoto e negli anni ’60 muove i suoi primi passi nel mondo della musica. Nel 1965 è in gara per la prima volta al Festival di Sanremo, la prima di tre partecipazioni consecutive.

La sua popolarità aumento anno dopo anno e nel 1970 torna a Sanremo con La prima cosa bella (insieme ai Ricchi e Poveri): la canzone, scritta dallo stesso Nicola Di Bari insieme a Mogol, è un omaggio alla figlia da poco nata, arriva seconda e vende tonnellate di copie. Una curiosità: la chitarra che si sente nel 45 giri è suonata da Lucio Battisti. Quelli sono gli anni d’oro di Nicola Di Bari, che sforna successi in serie e vince due edizioni consecutive del Festival di Sanremo: nel 1971 con Il cuore è uno zingaro e nel 1972 con I giorni dell’arcobaleno.

All’apice della popolarità, però, la sua carriera inizia una veloce parabola discendente. Incide ancora dischi, che però non hanno il successo dei precedenti: il pubblico non lo dimentica, nemmeno all’estero (in Sudamerica è tuttora popolarissimo), ma gli anni d’oro già nella seconda metà del decennio sono alle spalle. Lo sfolgorante successo dei primi anni ’70, per lui, non tornerà mai più. Resta da dire della sua carriera cinematografica: fra il 1964 ed il 1972 Nicola Di Bari è comparso in sette film, mentre nel 2020 è stato chiamato da Checco Zalone per un ruolo nel suo Tolo Tolo. Lo riporta spettakolo.it