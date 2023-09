Uccise sorella: Alberto Scagni condannato a 24 anni e 6 mesi

Alberto Scagni è stato condannato a 24 anni e sei mesi di reclusione per l’omicidio di sua sorella Alice, avvenuto il primo maggio 2022 sotto la casa di lei a Genova Quinto.

La corte d’assise, presieduta dal giudice Massimo Cusatti, ha giudicato Scagni come affetto da disturbi mentali parziali, seguendo le conclusioni di Elvezio Pirfo, il perito nominato dal giudice delle indagini preliminari, e degli avvocati difensori Alberto Caselli Lapeschi e Mirko Bettoli.

Il pubblico ministero Paola Crispo, al contrario, aveva richiesto una condanna all’ergastolo, sostenendo che Scagni fosse pienamente responsabile delle sue azioni. Scagni è stato accusato di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dalla parentela.

I giudici hanno anche stabilito che dopo il periodo di detenzione Scagni dovrà rimanere per almeno tre anni in una struttura di Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

L’omicidio è avvenuto dopo che Scagni aveva aspettato per diverse ore sotto la casa della sua sorella.

Negli ultimi mesi prima del tragico evento, il fratello aveva avuto frequenti conflitti con i parenti poiché richiedeva costantemente denaro.

In poche settimane, aveva esaurito un fondo pensione di 15 mila euro che gli era stato lasciato dai suoi genitori e aveva iniziato a molestare la nonna e i vicini di casa. Dopo l’omicidio, i genitori di Scagni hanno presentato denuncia contro la dottoressa del centro di salute mentale della Asl3 e contro gli agenti della centrale operativa che avevano ricevuto le telefonate del padre del ragazzo il primo maggio ma non avevano inviato immediatamente le volanti.

La procura ha richiesto l’archiviazione di questo caso, ma i genitori, rappresentati dall’avvocato Fabio Anselmo, si sono opposti, e pertanto verrà fissata un’udienza per la discussione.

