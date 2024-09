Bergantino-Di Vincenzo, su Skoda Fabia R5, chiudono al comando la I giornata del Rally Porta del Gargano

Partenza spettacolare a Vieste, ieri per il 14. Rally Porta del Gargano – 4. Trofeo Città di Vieste. A Marina Piccola, tra le luci e i led wall dell’area di partenza, nello sfondo delle costruzioni antiche della città garganica, l’Assessore Gaetano Desimio ha sventolato la bandiera tricolore davanti alla Skoda Fabia R5 di Giuseppe Bergantino e Mirko Di Vincenzo (nella foto sopra), partiti con il numero 1 in qualità di vincitori della precedente edizione. Con l’intenzione di assicurarsi la loro decima vittoria in questa gara, l’equipaggio di Manfredonia si è lanciato subito all’attacco: sulle strade dei Comuni di Peschici e Vico Del Gargano, dove si sono svolte le prime quattro prove speciali, Bergantino è stato costantemente autore del miglior tempo

Alla fuga immediata di Bergantino ha fatto da contraltare la sfortuna dell’equipaggio teramano di Dedo De Dominicis e Massimo Daddoveri, subito fermi per rottura del cambio alla loro Skoda Fabia RS. Gran rammarico per De Dominicis, sceso a Vieste per disputare sul filo di lana la vittoria della Coppa Aci Rally Zona 8, essendo in testa alla classifica a pari punti con i frusinati Emanuele Giannetti e Mario Pizzuti (Skoda Fabia R5 Evo). Ben presto fuori dalla corsa al podio anche la giovane promessa locale Fabio Solitro, al debutto con Rosario Navarra nella top class Rally 2. La Skoda Fabia R5 dell’equipaggio viestano si è infatti fermata a seguito di un urto nella terza prova speciale, senza alcun danno per l’equipaggio.

Nella prima giornata di gara, dopo la disputa di 4 prove speciali sulle 10 previste, si è fatto avanti l’equipaggio di Ceccano (FR) di Stefano Liburdi e Valerio Silvaggi (sopra), che ha piazzato la propria Hyundai i20N al secondo posto, concludendo con un distacco di 21”2 da Bergantino. Un margine recuperabile nella giornata di domani, dopo la partenza prevista alle 8:00 nello stesso scenario di Marina Piccola. Ma Liburdi dovrà fare i conti con lo stesso Giannetti, diventato favorito per la conquista della Coppa Aci Rally, nella posizione di terzo assoluto che occupa in gara. Il distacco tra i due di 10”8 non è sufficiente a prevedere alcuna posizione a podio, che resta tutto da definire nelle 6 prove restanti. Infatti, anche il leccese Francesco Rizzello, in coppia con Fernando Sorano su Skoda Fabia R5, potrà unirsi alla volata finale, dal quarto posto che attualmente occupa.

Ottimo il 5. posto assoluto quello occupato da Giorgio Liguori e Mattia Nicastri (Renault Clio), che concludono la prima giornata da leader del gruppo RC4N, davanti a Tuzzolino-Cerasi e a Maglione-Tarquinio (entrambi su Peugeot 208). Mario Trotta e Federico Germani (Renault Clio) chiudono in testa in RC3N, con quasi 2’ di vantaggio su Raduano-Manco, seguiti da Aquilano-Abatecola (entrambi su Toyota Yaris GR). In RC5N, Andrea Innangi e Antonino Marino sono in testa con consistente vantaggio su Stilla-Stilla e su Bruscino-Piccirilli (tutti su Renault Clio). Dei 50 equipaggi partiti da Vieste, hanno concluso questa prima parte di gara in 39. L’ultima parola domani, dopo l’arrivo a Marina Piccola previsto alle 17:30.