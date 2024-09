FOGGIA – Riguardo la vicenda che ha visto il consigliere comunale di Rodi Garganico Michele Azzolino subire ritorsioni da parte del Sindaco e della maggioranza per aver contrastato la decisione di non consentire cortei funebri a piedi è intervenuto il coordinatore provinciale di Forza Italia e consigliere regionale Paolo Dell’Erba.

“Ho la sensazione che quando a governare è la sinistra non è possibile proporre alcuna azione diretta a contrastare decisioni che vanno contro le loro logiche, il più delle volte contestabili.

Potremmo dire che il Sindaco di Rodi Garganico D’anelli abbia subito un gol da Azzolino e per ripicca si sia preso il pallone per non giocare più.

Qui, però, è in gioco la democrazia e la libertà di poter esprimere il proprio dissenso per un atto, quello di vietare i cortei funebri a piedi, che non ha senso di esistere perché di fronte a situazioni particolari si può intervenire in modo specifico”.