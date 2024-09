Millico, considerato un talento promettente nel panorama calcistico italiano, non ha trovato spazio nelle formazioni schierate da Brambilla, e la sua esclusione ha sollevato domande tra tifosi e addetti ai lavori. A chiarire la questione è stato proprio Domenico Roma, che ha cercato di rassicurare l’ambiente e aprire nuove prospettive per il giocatore con il cambio tecnico.

“Lo spogliatoio è unito”, ha dichiarato Roma, come riportato da foggiacalciomania.com. “Se Millico non ha giocato in queste partite, è stata evidentemente una scelta tecnica dell’allenatore Brambilla. Ora si azzera tutto”. Queste parole lasciano intendere che con l’arrivo di Capuano, ogni giocatore, Millico compreso, avrà la possibilità di rimettersi in gioco e dimostrare il proprio valore.

Il direttore sportivo ha infatti ribadito che il cambio alla guida tecnica potrebbe rappresentare una svolta per diversi giocatori della rosa, inclusi quelli finora poco utilizzati. “Vedremo”, ha concluso Roma, lasciando aperta la porta a nuove opportunità per l’attaccante classe 2000, che ora avrà la possibilità di guadagnarsi la fiducia del nuovo tecnico.

Con Capuano, noto per la sua esperienza e per il carattere carismatico, la squadra è attesa a un cambio di mentalità e di approccio tattico. E proprio in questo contesto, Millico potrebbe essere una pedina importante se riuscirà a integrarsi nei piani del nuovo allenatore. Tuttavia, come ha sottolineato Roma, tutto dipenderà dalla capacità del giocatore di sfruttare questa nuova occasione.

L’arrivo di Capuano potrebbe quindi segnare una nuova fase non solo per la squadra, ma anche per Vincenzo Millico, che dovrà dimostrare di meritare un posto in campo attraverso l’impegno e la dedizione, sfruttando al massimo questa opportunità per rilanciarsi.