FOGGIA – Un violento incidente tra una Fiat Panda e un motorino, in via Scandone ad Avellino ha scosso il pre-partita di Avellino-Foggia.

Ad avere la peggio due giovani che, nel violento impatto, sono stati sbalzati dalla sella del mezzo e sarebbero finiti fuori strada.

Prontamente intervenuti, i sanitari del 118 hanno soccorso i ragazzi. Secondo le prime indiscrezioni, uno dei due avrebbe riportato un grave trauma cranico.

Una volta stabilizzato, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma da una prima ricostruzione l’impatto tra l’auto e il motociclo, su cui viaggiavano due giovani, avrebbe causato la caduta nel vuoto di chi era sullo scooter tra il dirupo e l’asfalto del parcheggio della via parallela, posto a un livello inferiore. Colpito anche il palo dell’illuminazione.

Grave incidente stradale in zona stadio prima di Avellino-Foggia.

È questo il motivo che ha spinto la tifoseria organizzata biancoverde ad abbandonare la Curva Sud del “Partenio-Lombardi” a pochi minuti dal fischio d’inizio del match valido per la 7a giornata del campionato di Serie C (girone C), in segno di solidarietà.

Anche Mister Biancolino è stato informato dell’accaduto. La partita, dunque, si giocherà con un clima di forte tensione e con un nodo alla gola per tutti i presenti.

Amici e familiari in ansia.

AGGIORNAMENTO

Il 35enne è grave: è stato intubato ed è in radiologia per gli esami strumentali. Il 34enne è sveglio e ha riportato lievi traumi, ma dovrà comunque essere sottoposto a esami strumentali.

Entrambi sono in sala rossa del pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino.