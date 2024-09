“01/10/1924. Cento anni dalla nascita di un grande. Un uomo che, seppur non originario di Manfredonia (nato a Mattinata) ha fatto, come tanti altri grandi uomini, la storia del nostro paese. Parliamo di Lorenzo Mione. Lorènzë d’a San Lorènzë.

Un uomo che non ha sprecato un solo secondo della sua vita, dedicandola in toto al lavoro, alla realizzazione delle sue idee, sempre vincenti, un uomo che ha sempre dato tutto se stesso fino all’ultimo respiro. Un uomo d’altri tempi, che amava il lavoro, la famiglia, ogni forma vivente su questa Terra, la vita.

Un uomo come tutti, con i suoi pregi ed i suoi difetti, un uomo molto spesso bistrattato, invidiato, criticato, ma che, nonostante tutto, si è fatto scivolare addosso tante cattiverie, soffrendo da solo, in silenzio. E mai, come un supereroe, si è fatto scalfire dalle cattiverie, continuando imperterrito ad andare per la sua strada. Lavorando, guadagnando, facendo del bene.

Cento anni… Cento anni di storia Manfredoniana.”

Lo dice Lorenzo Mione di Manfredonia a StatoQuotidiano.it, ricordando nonno Lorenzo.