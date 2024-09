Nino Frassica saluta i cittadini di Monte Sant’Angelo e i lettori di StatoQuotidiano: “E’ bellissimo essere qui”

Sabato 28 settembre 2024, Monte Sant’Angelo ha accolto con grande entusiasmo Nino Frassica, protagonista di una serata indimenticabile, parte degli eventi che celebrano Monte Sant’Angelo come Capitale della Cultura di Puglia 2024. Lo spettacolo si è tenuto in Piazza Giovanni Paolo II e ha visto Frassica, accompagnato dai Los Plaggers, esibirsi in un “concerto-cabaret” di oltre due ore.

Con il suo tipico stile ironico e surreale, Frassica ha rivisitato più di cento brani della musica italiana, creando una “memoria musicale” unica, capace di far cantare e ridere il pubblico. I brani, reinterpretati in modo inconfondibile, hanno spaziato dagli anni Sessanta e Settanta, trasformando lo show in un’esperienza interattiva. La piazza, gremita di spettatori, ha partecipato attivamente, rendendo la serata un grande successo.

L’evento ha rappresentato uno dei momenti centrali dei festeggiamenti patronali in onore di San Michele Arcangelo, inseriti in una più ampia programmazione culturale che include anche la partecipazione di artisti del calibro di Michelangelo Pistoletto. Frassica ha salutato calorosamente Monte Sant’Angelo e ha dedicato un pensiero speciale ai lettori di StatoQuotidiano.it, ringraziando per l’accoglienza ricevuta e augurando loro un arrivederci.

L’ingresso gratuito all’evento e l’atmosfera coinvolgente hanno reso la serata un omaggio speciale alla comunità locale e ai visitatori, consolidando l’importanza culturale di Monte Sant’Angelo nell’anno della sua nomina a Capitale della Cultura di Puglia