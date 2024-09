Alice, concorrente toscana di Affari Tuoi da 25 puntate, ha conquistato il pubblico di Rai 1 non solo per la sua simpatia, ma anche per la profonda connessione con la Puglia, regione a cui è legata da ricordi familiari e affetti. Durante la puntata di venerdì 27 settembre, condotta da Stefano De Martino, si è trovata a dover affrontare una sfida importante: il gioco de La Regione Fortunata, che mette in palio una somma considerevole, in questo caso ben 100 mila euro, da aggiudicarsi indovinando la regione estratta all’inizio della partita dal notaio.

Dopo una partita che lo stesso De Martino ha definito “catastrofica” a causa della sfortuna con i pacchi, Alice, insieme al suo compagno di gioco Nuri, ha affrontato l’ultima prova con determinazione. Le regioni tra cui scegliere erano quattro: Puglia, Liguria, Sicilia e Toscana. Nuri, consapevole dell’affetto di Alice per una in particolare, le ha chiesto se fosse il caso di affidarsi alle sue “radici”.

La Puglia, infatti, è sempre stata un luogo speciale per Alice, poiché gran parte della sua famiglia materna proviene proprio da quella regione. “Sono molto legata alla Puglia – ha spiegato Alice, visibilmente emozionata – ho passato lì tutte le estati più belle della mia vita”. Queste parole risuonano come una vera e propria dichiarazione d’amore verso quella terra che, nonostante non fosse la sua regione di nascita, ha sempre occupato un posto privilegiato nel suo cuore. Non poteva mancare un pensiero alla nonna Maria, “in gambissima” nonostante i suoi quasi 91 anni, che vive in Puglia e ha sempre avuto un posto speciale nei racconti di famiglia.

Alice ha raccontato di avere una famiglia splendida che risiede nel Gargano, una zona che ha sempre considerato magica. “Mia nonna dice sempre che a San Menaio ci sono i tramonti più belli del mondo”, ha aggiunto Nuri, lasciando intendere che la famiglia è originaria della provincia di Foggia, area rinomata per i suoi panorami mozzafiato.

Alla fine, dopo qualche attimo di esitazione e incoraggiata dal forte legame emotivo con quella terra, Alice ha deciso di puntare tutto sulla Puglia. “È una regione che mi ha sempre dato tanto”, ha detto con decisione, scegliendola come ultima speranza per ribaltare una partita fino a quel momento complicata.

L’attesa della rivelazione è stata carica di suspense, ma alla fine il Gargano le ha portato davvero fortuna: la regione estratta dal notaio era proprio la Puglia. Alice ha così vinto 100mila euro in gettoni d’oro, un premio che non solo le regalerà un ricordo indelebile di questa esperienza, ma che conferma, ancora una volta, come la sua connessione con la terra d’origine della madre sia qualcosa di veramente speciale.

L’episodio ha commosso il pubblico e lo stesso De Martino, che ha condiviso con Alice la gioia di questo momento. Il conduttore, noto per il suo stile ironico e diretto, non ha mancato di sottolineare come la “catastrofe” iniziale si sia trasformata in un trionfo, grazie proprio al cuore e alle radici di Alice.

Il gioco, concluso in maniera tanto emozionante, ha confermato quanto il programma di Rai 1 riesca a intrecciare la dimensione ludica con storie personali toccanti, creando un legame profondo tra i concorrenti e gli spettatori da casa. Quella di Alice e della sua Puglia è una storia di radici, famiglia e fortuna, che ha reso memorabile questa puntata di Affari Tuoi.

