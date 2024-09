ORTA NOVA (FOGGIA) – “Siamo alle solite, capitano! La movida ortese, ormai, riserva sempre delle sorprese, di notte, alla vigilia dei giorni festivi.

Stamattina, non era ancora l’alba, in Corso Roma, all’incrocio di fronte all’omonimo bar, due macchine si sono scontrate, forse per motivi di precedenza, causando per l’urto violento la lacerazione dell’impianto elettrico, contatore e colonnina ripetitrice telefonica.

Probabilmente i residenti del vasto quartiere avranno dei problemi per comunicare con la rete mobile e fissa.

Sono intervenuti i Carabinieri di Orta Nova per i rilievi del caso.

Il consiglio è il solito: in città rallentate, fate attenzione alle precedenze e se siete stanchi o avete alzato il gomito, non mettetevi alla guida delle vs. autovetture perhè i risultati sono sempre gli stessi e scontati”.

Lo riporta Domenico Francone sui social.