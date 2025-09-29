Edizione n° 5839

LAVORO Coopla Green: da una crisi industriale a un’impresa cooperativa innovativa a Manfredonia

Una storia di resilienza e innovazione che dimostra come le crisi possano diventare opportunità concrete per lavoratori

Coopla Green: da una crisi industriale a un’impresa cooperativa innovativa a Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Si è appena conclusa la conferenza stampa dedicata a Coopla Green, la cooperativa nata dal coraggio dei lavoratori della storica azienda Dopla di Manfredonia. Una storia di resilienza e innovazione che dimostra come le crisi possano diventare opportunità concrete per lavoratori, comunità e territorio.

La crisi: il punto di partenza

Nel 2021, l’entrata in vigore del divieto europeo sulle stoviglie monouso in plastica ha colpito duramente il settore. La Dopla, leader nella produzione di stoviglie in plastica, ha progressivamente ridotto le attività fino a fermare completamente la produzione il 30 marzo 2023, lasciando senza lavoro 67 dipendenti.

Lo strumento del Worker Buyout (WBO)

Dalla crisi nasce però un’opportunità grazie allo strumento del Worker Buyout (WBO). Il WBO consente ai lavoratori di diventare protagonisti del proprio futuro rilevando un’impresa in crisi e trasformandola in cooperativa. I lavoratori investono risorse proprie – come TFR e anticipi Naspi – e accedono a fondi pubblici e privati, garantendo così la continuità produttiva e occupazionale dell’azienda.

Ad aprile 2023, durante il presidio permanente davanti allo stabilimento, una delegazione di Legacoop ha presentato ai lavoratori questa possibilità. Da quel momento è iniziato un percorso intenso: i lavoratori hanno costituito la cooperativa Coopla Green, partecipando a gare pubbliche per acquisire beni mobili e immobili dello stabilimento, fino a ottenere controllo degli impianti, grazie anche al sostegno di CFI, Coopfond e Regione Puglia, e con la garanzia Cofidi a supporto del piano di investimenti.

Il 1° settembre 2025 i lavoratori sono rientrati nello stabilimento, questa volta come titolari della loro cooperativa. Hanno avviato le operazioni di ricognizione, rigenerazione e manutenzione degli impianti, ponendo le basi per una produzione innovativa e sostenibile di bioplastiche, distinguendosi per un modello produttivo diverso e rispettoso dell’ambiente.

Un esempio concreto di come il mutualismo e gli strumenti cooperativi possano rigenerare imprese e lavoro.

