Foggia. Incidente frontale all’uscita A14: una Tiguan e un’Alhambra coinvolte, un ferito

Foggia, 29 settembre 2025 – Momenti di paura poco fa all’uscita dell’autostrada A14 nei pressi di Foggia, dove si è verificato un violento incidente frontale tra una Volkswagen Tiguan e una Seat Alhambra.

Secondo le prime informazioni, nell’impatto è rimasta ferita una persona, le cui condizioni al momento non sono ancora note. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi e provvedere al trasporto in ospedale.

L’urto, avvenuto lungo la rampa di uscita, ha reso necessario anche l’intervento della Polizia Locale, impegnata nei rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità.