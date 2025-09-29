Edizione n° 5839

BALLON D'ESSAI

"OMOSEX" // Pescara, referto con la dicitura “paziente omosex”: scoppia la polemica. Asl: “Annotazione inserita con consenso”
29 Settembre 2025 - ore  16:40

CALEMBOUR

SAN MICHELE // Manfredonia celebra la prima processione di San Michele Arcangelo 2025 (FOTO – VIDEO)
29 Settembre 2025 - ore  13:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia. Incidente frontale all’uscita A14: una Tiguan e un’Alhambra coinvolte, un ferito

FOGGIA Foggia. Incidente frontale all’uscita A14: una Tiguan e un’Alhambra coinvolte, un ferito

Secondo le prime informazioni, nell’impatto è rimasta ferita una persona, le cui condizioni al momento non sono ancora note

Foggia. Incidente frontale all’uscita A14: una Tiguan e un’Alhambra coinvolte, un ferito

Foggia. Incidente frontale all’uscita A14: una Tiguan e un’Alhambra coinvolte, un ferito - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
29 Settembre 2025
Cronaca // Focus //

Foggia, 29 settembre 2025 – Momenti di paura poco fa all’uscita dell’autostrada A14 nei pressi di Foggia, dove si è verificato un violento incidente frontale tra una Volkswagen Tiguan e una Seat Alhambra.

Secondo le prime informazioni, nell’impatto è rimasta ferita una persona, le cui condizioni al momento non sono ancora note. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi e provvedere al trasporto in ospedale.

L’urto, avvenuto lungo la rampa di uscita, ha reso necessario anche l’intervento della Polizia Locale, impegnata nei rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.