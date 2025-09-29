Edizione n° 5839

BALLON D'ESSAI

"OMOSEX" // Pescara, referto con la dicitura “paziente omosex”: scoppia la polemica. Asl: “Annotazione inserita con consenso”
29 Settembre 2025 - ore  16:40

CALEMBOUR

VOLI // Caos voli a Foggia: Lumiwings cancella le tratte per Milano e Monaco
29 Settembre 2025 - ore  10:25

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Foggia, incontro per avvio lavori Piattaforma Logistica di Incoronata

ECONOMIA Foggia, incontro per avvio lavori Piattaforma Logistica di Incoronata

L’appuntamento vedrà la partecipazione di istituzioni, operatori economici e rappresentanti della comunità locale

Foggia, incontro per avvio lavori Piattaforma Logistica di Incoronata

ph foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Settembre 2025
Economia // Foggia //

Martedì 30 settembre, alle ore 15.30, presso il Terminal Lotras nella Zona Asi di Foggia-Incoronata, si terrà l’incontro dedicato all’avvio dei lavori della Piattaforma Logistica di Incoronata, una infrastruttura ritenuta strategica per la Puglia e i territori limitrofi.

Il programma dei lavori

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali della sindaca di Foggia, Maria Aida Tatiana Episcopo, e di Raffaele Piemontese, assessore e vicepresidente della Regione Puglia.

Seguiranno gli interventi programmati:

  • Agostino De Paolis, presidente del Consorzio Asi di Foggia, illustrerà “La piattaforma logistica per il rafforzamento delle aree industriali e retroportuali”;
  • Armando de Girolamo, vicepresidente Lotras-Fhp Group, parlerà di “Un progetto innovativo per lo sviluppo del territorio”;
  • Giuseppe Catalano, capo di Gabinetto della Regione Puglia, proporrà “Un modello di sinergia istituzionale”;
  • Paolo Cornetto, amministratore delegato Fhp Group, interverrà su “L’hub di Foggia-Incoronata nelle strategie internazionali di logistica integrata”.

I lavori, coordinati da Giovanni Tamburrano, responsabile della comunicazione Lotras, saranno conclusi dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Un momento di confronto per il territorio

L’appuntamento vedrà la partecipazione di istituzioni, operatori economici e rappresentanti della comunità locale, con l’obiettivo di condividere prospettive e opportunità legate alla realizzazione di un’opera che si propone come volano di sviluppo per la logistica e l’economia regionale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.