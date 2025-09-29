Foggia, incontro per avvio lavori Piattaforma Logistica di Incoronata

Martedì 30 settembre, alle ore 15.30, presso il Terminal Lotras nella Zona Asi di Foggia-Incoronata, si terrà l’incontro dedicato all’avvio dei lavori della Piattaforma Logistica di Incoronata, una infrastruttura ritenuta strategica per la Puglia e i territori limitrofi.

Il programma dei lavori

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali della sindaca di Foggia, Maria Aida Tatiana Episcopo, e di Raffaele Piemontese, assessore e vicepresidente della Regione Puglia.

Seguiranno gli interventi programmati:

Agostino De Paolis, presidente del Consorzio Asi di Foggia, illustrerà “La piattaforma logistica per il rafforzamento delle aree industriali e retroportuali”;

Armando de Girolamo, vicepresidente Lotras-Fhp Group, parlerà di “Un progetto innovativo per lo sviluppo del territorio”;

Giuseppe Catalano, capo di Gabinetto della Regione Puglia, proporrà “Un modello di sinergia istituzionale”;

Paolo Cornetto, amministratore delegato Fhp Group, interverrà su “L’hub di Foggia-Incoronata nelle strategie internazionali di logistica integrata”.

I lavori, coordinati da Giovanni Tamburrano, responsabile della comunicazione Lotras, saranno conclusi dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Un momento di confronto per il territorio

L’appuntamento vedrà la partecipazione di istituzioni, operatori economici e rappresentanti della comunità locale, con l’obiettivo di condividere prospettive e opportunità legate alla realizzazione di un’opera che si propone come volano di sviluppo per la logistica e l’economia regionale.