FOGGIA – “Metteremo in piedi una nuova soluzione per il Gino Lisa”. Con queste parole il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, ha rassicurato cittadini e istituzioni durante la conferenza stampa convocata presso lo scalo foggiano, dopo la cancellazione dei voli Lumiwings degli ultimi giorni.

Lo stop ai collegamenti è stato determinato da un’ingiunzione emessa da un tribunale londinese su un aeromobile preso in leasing dalla compagnia aerea greca. Una decisione che ha bloccato l’operatività, costringendo AdP a muoversi immediatamente per individuare possibili alternative.

Vasile ha chiarito che le difficoltà non dipendono né dallo scalo di Foggia né dal bacino d’utenza, ma da problematiche finanziarie legate alla compagnia. “Non ci arrendiamo – ha detto – stiamo già lavorando per garantire continuità ai voli dal Gino Lisa. La priorità è salvaguardare il diritto alla mobilità dei cittadini”.

Tra le ipotesi allo studio, vi è la possibilità di un ritorno in pista di Lumiwings qualora la società riesca a sanare il proprio debito e riprendere l’attività. In alternativa, potrebbe subentrare Aeroitalia, seconda classificata nella graduatoria di assegnazione. Il presidente, tuttavia, non ha escluso un’ulteriore terza strada, aprendo così lo scenario a nuovi interlocutori.

“Il Gino Lisa non rimarrà senza voli – ha ribadito Vasile – Aeroporti di Puglia è determinata a trovare la soluzione più rapida ed efficace”.