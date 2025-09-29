"Luci del Golfo": "un’occasione che Manfredonia non deve perdere"

“Ci sono eventi che segnano la memoria di una città. “Luci del Golfo” è stato uno di questi. Per tre mesi, Manfredonia ha vissuto una magia che andava oltre le luminarie: strade animate, turismo in crescita, commerci fiorenti, famiglie sorridenti. Un vero ponte tra l’estate e il Natale, capace di trasformare la bassa stagione in un’opportunità.

Eppure, da due anni, quella luce si è spenta. I pullman che un tempo arrivavano per vedere Manfredonia illuminata ora partono per portare i nostri concittadini altrove. Un paradosso per una città che ha nel turismo la sua vocazione naturale.

Gli errori del passato non possono diventare una condanna. Si correggono, si migliorano, si cresce. Le idee forti vanno coltivate, non abbandonate. Perché “Luci del Golfo” non era solo un evento: era identità, comunità, futuro.

Oggi serve coraggio.

Chiediamo agli organizzatori di riprendere quanto interrotto, all’Amministrazione di favorire la ripartenza del progetto, anche attraverso un sostegno economico, ai cittadini e alle associazioni di sostenerlo, ciascuno con il proprio contributo. Anche un evento ridimensionato è meglio del silenzio.

Manfredonia non può permettersi di restare al buio.

Luci del Golfo, è tempo di tornare a far brillare la nostra città.”

Lo dice a StatoQuotidiano.it il referente di Love Gargano APS.