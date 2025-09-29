Edizione n° 5839

SAN MICHELE Manfredonia celebra la prima processione di San Michele Arcangelo 2025 (FOTO – VIDEO)

Si è svolta a Manfredonia la prima processione dedicata a San Michele Arcangelo del 2025, registrando una partecipazione molto numerosa da parte della comunità cittadina.

(A cura di Daniele Catalano). Si è svolta a Manfredonia la prima processione dedicata a San Michele Arcangelo del 2025, registrando una partecipazione molto numerosa da parte della comunità cittadina.

Fedeli, famiglie e associazioni si sono uniti per rendere omaggio al santo patrono, dando vita a una manifestazione intensa sia dal punto di vista religioso che sociale. Il corteo ha attraversato le vie principali, con momenti di preghiera, canti liturgici e la suggestiva esposizione della statua di San Michele Arcangelo.

La città si è animata, con cittadini di tutte le età che hanno seguito la processione con devozione, sottolineando l’importanza di questo rito nella tradizione locale. La redazione di Statoquotidiano.it ha seguito l’intera funzione con una diretta streaming, permettendo anche a chi non poteva essere presente di partecipare virtualmente all’evento. L’evento ha rappresentato anche un’occasione di aggregazione e coesione sociale, con il supporto di volontari che hanno garantito ordine e sicurezza lungo tutto il percorso.

Un plauso speciale va a tutta l’organizzazione e in particolare al parroco Don Giovanni Antonacci, il cui impegno e dedizione hanno contribuito in maniera determinante alla buona riuscita della manifestazione.

La redazione desidera inoltre ringraziare gli sponsor: Starace B&B, Colorauto, Spizzicheria, Sweet Life, Calici Rosa, MI GA MI, Boutique Cozzolini, Gargan Petrol, Caseificio Dei Pini, Di Cosmo, Tegliafilo, Despar, Damm Srl, Taronna, Re Manfredi, MetroQuadro, Don Calò, D’Antuono, Metal Infissi, Troiano, Savino, Autoparco Angelo Ricucci, Centra, ArmilFrutta, Autodrive, Moody, Santa Chiara, Cosmic, Boccolicchio, D’Isita Infissi, Bottega Signorini, Tucson, Maiorano. 

La prima processione del 2025 conferma il profondo legame tra Manfredonia e il suo patrono, celebrato con entusiasmo e partecipazione dai cittadini, e segna un momento significativo nel calendario religioso della città.

1 commenti su "Manfredonia celebra la prima processione di San Michele Arcangelo 2025 (FOTO – VIDEO)"

  1. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e Tu, Principe della Milizia Celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell’inferno satana e gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per far perdere le anime.
    E in questo momento particolare per l’umanità prega per la pace nel mondo intero.
    Amen.

Lascia un commento

Nessun campo trovato.