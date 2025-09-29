Nuova TAC al Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia tecnologia e innovazione al servizio della salute (3)

Manfredonia – Una nuova e moderna apparecchiatura TAC è stata installata presso il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. Si tratta della Philips Incisive CT 128 slice, acquistata da ASL Foggia grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’investimento rientra nel percorso di potenziamento della diagnostica del presidio, con particolare attenzione al miglioramento del percorso emergenza-urgenza.

La TAC, collocata nei locali della Radiologia adiacenti al Pronto Soccorso, permetterà di ottenere diagnosi più rapide, precise e sicure, garantendo una maggiore integrazione con le attività di pronto intervento.

Le autorità presenti

All’avvio delle operazioni di installazione erano presenti numerose figure istituzionali e sanitarie:

Antonio Nigri, Direttore Generale di ASL Foggia;

Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia;

i componenti della Commissione Salute del Comune di Manfredonia, Gianluca Totaro (Presidente), Paola Leone e Daniele Spano;

la Dirigente della Direzione Medica di Presidio Lara Napolitano;

il Direttore della Struttura Complessa di Radiodiagnostica Michele Faruolo;

il Direttore dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Radiologia del Distretto Socio Sanitario di Foggia Giovanni Vece;

il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Progettazione, Ristrutturazioni e Gestione Appalti dei Lavori Pubblici Arcangelo Di Puppo;

il Dirigente della Struttura Semplice Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Tommaso Petrosillo.

Le prossime fasi

A partire da domani sono previste:

le verifiche tecniche con l’esperto qualificato del presidio;

la formazione del personale tecnico;

il collaudo della fornitura;

la formazione clinica applicativa con i pazienti, alla presenza di un clinical application specialist.

Un investimento per il territorio

Con questa nuova TAC, ASL Foggia conferma il proprio impegno a investire in tecnologia, innovazione e centralità della persona, rafforzando così la qualità dei servizi sanitari sul territorio e rispondendo in maniera più efficace ai bisogni di salute dei cittadini.