Edizione n° 5839

BALLON D'ESSAI

"OMOSEX" // Pescara, referto con la dicitura “paziente omosex”: scoppia la polemica. Asl: “Annotazione inserita con consenso”
29 Settembre 2025 - ore  16:40

CALEMBOUR

SAN MICHELE // Manfredonia celebra la prima processione di San Michele Arcangelo 2025 (FOTO – VIDEO)
29 Settembre 2025 - ore  13:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Nuova TAC all’ospedale “San Camillo de Lellis” (fotogallery)

TAC Nuova TAC all’ospedale “San Camillo de Lellis” (fotogallery)

"Tecnologia e innovazione al servizio della salute"

Nuova TAC al Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia tecnologia e innovazione al servizio della salute (3)

Nuova TAC al Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia tecnologia e innovazione al servizio della salute (3)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia – Una nuova e moderna apparecchiatura TAC è stata installata presso il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. Si tratta della Philips Incisive CT 128 slice, acquistata da ASL Foggia grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’investimento rientra nel percorso di potenziamento della diagnostica del presidio, con particolare attenzione al miglioramento del percorso emergenza-urgenza.

La TAC, collocata nei locali della Radiologia adiacenti al Pronto Soccorso, permetterà di ottenere diagnosi più rapide, precise e sicure, garantendo una maggiore integrazione con le attività di pronto intervento.

Le autorità presenti

All’avvio delle operazioni di installazione erano presenti numerose figure istituzionali e sanitarie:

Antonio Nigri, Direttore Generale di ASL Foggia;

Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia;

i componenti della Commissione Salute del Comune di Manfredonia, Gianluca Totaro (Presidente), Paola Leone e Daniele Spano;

la Dirigente della Direzione Medica di Presidio Lara Napolitano;

il Direttore della Struttura Complessa di Radiodiagnostica Michele Faruolo;

il Direttore dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Radiologia del Distretto Socio Sanitario di Foggia Giovanni Vece;

il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Progettazione, Ristrutturazioni e Gestione Appalti dei Lavori Pubblici Arcangelo Di Puppo;

il Dirigente della Struttura Semplice Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Tommaso Petrosillo.

Le prossime fasi

A partire da domani sono previste:

le verifiche tecniche con l’esperto qualificato del presidio;

la formazione del personale tecnico;

il collaudo della fornitura;

la formazione clinica applicativa con i pazienti, alla presenza di un clinical application specialist.

Un investimento per il territorio

Con questa nuova TAC, ASL Foggia conferma il proprio impegno a investire in tecnologia, innovazione e centralità della persona, rafforzando così la qualità dei servizi sanitari sul territorio e rispondendo in maniera più efficace ai bisogni di salute dei cittadini.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.