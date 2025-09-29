Pescara, referto con la dicitura "paziente omosex": scoppia la polemica. Asl: "Annotazione inserita con consenso"

Ha sollevato un’ondata di polemiche il caso di un 61enne di Pescara che, tramite un post sui social, ha denunciato la presenza della dicitura “paziente omosex” su un referto medico ricevuto in ospedale. La segnalazione ha acceso immediatamente il dibattito pubblico, con accuse di discriminazione e violazione della privacy.

Il paziente ha raccontato di essersi recato per una visita specialistica, al termine della quale si è visto consegnare un referto riportante l’annotazione contestata. «Mi sono sentito umiliato», ha scritto, sottolineando il timore che quella dicitura potesse riapparire anche in future consultazioni cliniche.

La Asl di Pescara, con una nota ufficiale, ha respinto le accuse di violazione della privacy: «La dicitura compare solo nel referto della prima visita, consegnato esclusivamente all’interessato, e non è presente né negli atti di accettazione né nella documentazione di ricovero», si legge. L’azienda sanitaria precisa che l’informazione è stata inserita dalla dottoressa che ha redatto il documento dopo aver ottenuto il consenso esplicito del paziente, alla presenza di testimoni.

Secondo la Asl, si tratta di un dato anamnestico utile a fini epidemiologici e per valutare eventuali profilassi legate alla prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili. «Non vi è alcuno stigma né dispersione di dati», ribadisce la direzione.

Il caso riporta l’attenzione sul tema della raccolta di informazioni relative alle abitudini sessuali dei pazienti in ambito infettivologico. Gli specialisti ricordano che, in alcune circostanze, tali dati possono essere rilevanti per valutare i fattori di rischio o proporre profilassi come la PrEP. Tuttavia, infettivologi come Massimo Andreoni sottolineano che indicare direttamente l’orientamento sessuale in un referto non ha valore clinico e che la raccolta di queste informazioni deve avvenire nel pieno rispetto della privacy.

La vicenda ha suscitato reazioni a livello nazionale, con associazioni per i diritti civili che hanno stigmatizzato la terminologia adottata, ritenuta inappropriata per un documento medico. Allo stesso tempo, alcuni esperti invitano a non trasformare la raccolta di dati sensibili in uno stigma, riconoscendone la possibile utilità epidemiologica. La Asl ha comunque annunciato verifiche interne per chiarire le circostanze e assicurare che episodi simili non generino percezioni di discriminazione.

Lo riporta il tgcom24.com.